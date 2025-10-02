Сикорский: Польша не планирует разрывать дипотношения с РФ

Польша не планирует разрывать дипотношения с РФ, однако готова закрыть российское генконсульство в Гданьске в случае повторения "диверсий". Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Fakt.

"Нет, не рассматриваю", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривает ли он полный разрыв дипотношений с Москвой. Вместе с тем Сикорский отметил, что готов закрыть последнее из трех ранее работавших в республике российских консульских представительств - генконсульство в Гданьске. "В качестве реакции на очередные поджоги мы сначала закрыли консульство в Познани, затем в Кракове. У России есть еще одно консульство в Гданьске. Если подобное повторится, мы закроем и его", - указал глава МИД.

После начала на Украине специальной военной операции РФ участились случаи высылки российских дипломатов польскими властями. С февраля 2022 года Польша и Россия высылали сотрудников дипмиссий и торговых представительств друг друга около 10 раз. Так, из Польши было выдворено примерно 80 российских дипломатов, из России - свыше 70 польских.

В 2022-2023 годах польские власти заняли несколько зданий в Варшаве, являющихся российской дипломатической собственностью. В октябре 2024 года и в мае 2025-го Варшава, ссылаясь на бездоказательные обвинения в диверсиях, закрыла российские генконсульства в Познани и Кракове, МИД РФ отреагировал закрытием польских консульств в Санкт-Петербурге и Калининграде.