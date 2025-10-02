Путин: СССР и Россия дважды заявляли о намерении присоединиться к НАТО

Советский Союз и затем Россия дважды заявляли о готовности присоединиться к НАТО, но оба раза получили отказ. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии "Валдая".

"Россия, стремясь устранить основания для блоковой конфронтации, создать единое пространство безопасности, дважды заявляла о своей готовности войти в состав НАТО. Первый раз в 1954 году, еще во времена СССР. А второй раз в ходе визита президента США Билла Клинтона в Москву. Я уже об этом говорил в 2000 году, когда мы с ним на эту тему разговаривали. И оба раза мы, фактически, получили отказ, причем с порога", - указал российский лидер.

Он отметил, что 35 лет назад, когда, казалось, заканчивалась конфронтация холодной войны, были надежды на наступление эпохи подлинного сотрудничества.

"Казалось, что не осталось идеологических и других препятствий, которые мешали бы совместно решать общие для человечества проблемы, разрешать неизбежные споры и конфликты на основе взаимного уважения и учета интересов каждого", - подчеркнул Путин.