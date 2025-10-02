Захарова: Россия не предлагала США полноценное продление ДСНВ

Россия не предлагала "изыскивать творческие способы" для дальнейшего продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Комментируя сделанное 22 сентября предложение президента РФ Владимира Путина по сохранению установленных ДСНВ ограничений, она отметила, что не стоит трактовать это как "приглашение российской стороны к полноформатной или частичной пролонгации ДСНВ". "Российская сторона не предлагала изыскивать некие творческие способы дальнейшей полноформатной или частичной пролонгации ДСНВ в его изначальном качестве юридически обязывающего международно-правового инструмента", - указала дипломат.

Тем более, что, по ее словам, "в самом договоре опция его повторного продления не предусмотрена". Вместе с тем не следует забывать, что действие ДСНВ остается приостановленным. "Для эффективного устранения всех препятствий сейчас просто нет достаточного запаса времени, надежного фундамента в отношениях Москвы и Вашингтона, которые находятся на ранних стадиях процесса нормализации", - добавила официальный представитель дипведомства.

Нынешние реалии таковы, что 5 февраля 2026 года "жизненный цикл ДСНВ завершится в полном соответствии с заложенными в соглашении временными рамками", подчеркнула она.

"В этих условиях нами предлагается действовать вне рамок вскоре окончательно прекращающего свое действие Договора. Речь идет сугубо о сохранении на взаимной основе после февраля 2026 года тех добровольных самоограничений, в соответствии с которыми Россия сегодня придерживается количественных лимитов по СНВ", - пояснила Захарова.