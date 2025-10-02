Президент РФ считает Евросоюз мощным, но затухающим центром

Европейский союз представляет собой мощное объединение, но одновременно это затухающий центр. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии "Валдая".

"Евросоюз - это очень мощное объединение, с огромным потенциалом, это мощный цивилизационный центр, но затухающий центр. Это, я думаю, очевидные вещи. И дело даже не в том, что в локомотиве европейской экономики, в Германии, мы наблюдаем стагнацию уже не первый год, на следующий год стагнация вроде тоже намечается. И дело не в том, что французская экономика сталкивается с огромными проблемами, с дефицитом бюджета и с растущим долгом, а дело в том, что вот эти фундаментальные вещи, связанные с европейской идентичностью, исчезают", - указал российский лидер.

Вместе с тем, по его словам, отказ от российского газа привел к подорожанию продуктов в Европе и обеднению населения сообщества.

"Отказ от российского газа в Европе привел к тому, что цены выросли, производство минеральных удобрений на основе этого газа в Европе стало нерентабельным и предприятия начали закрываться. Цена удобрений выросла, что отразилось на сельском хозяйстве. Цена продуктов питания выросла, что сказалось на платежеспособности населения. Вот поэтому люди и выходят на улицу", - отметил он.