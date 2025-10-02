Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Общество
Общество
Кадыров опроверг планы о переименовании Грозного
2 октября 2025 / 19:44
Кадыров опроверг планы о переименовании Грозного
© Сергей Булкин/ ТАСС

Администрация Чечни не планирует менять название столицы республики города Грозный. На этом акцентировал внимание глава региона Рамзан Кадыров в ходе мероприятия ко Дню учителя.

В конце прошлого месяца Госдума приняла в первом чтении три законопроекта о переименовании городов в Чеченской Республике.

Документы были внесены на рассмотрение ГД парламентом Чеченской Республики. Так, город Наурская Наурского района предлагается переименовать в Невре, город Шелковская Шелковского района - в Терек, город Серноводское Серноводского района - в Серноводск.

"Мы меняем те названия, которые совершенно не подходят созданным нами городам. Если мы не будем воспитывать детей патриотами с чувством собственного достоинства, то от их учебы не будет пользы", - указал Кадыров.

"Мы полноправные хозяева этой земли и отвечаем за свой народ. Мы всегда добивались того, что нужно нашему народу и будем этого добиваться впредь", - заключил он. 

