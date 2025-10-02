Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
2 октября 2025 / 18:44
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
2 октября 2025 / 18:29
Политолог Солонников: сначала победа России, потом переговоры
2 октября 2025 / 18:04
Безопасность
Путин назвал армию России самой боеспособной
2 октября 2025 / 19:59
© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Российская армия сегодня является самой боеспособной. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии "Валдая".
"Я без всякого преувеличения, и это не гипербола, не преувеличение, это не хвастовство, я думаю, что на сегодняшний день российская армия является самой боеспособной армией", - подчеркнул он.
По словам главы государства, армия РФ является самой боеспособной "и по выучке личного состава, и по техническим возможностям, по умению их применять и модернизировать, и поставлять на линию фронта новые образцы вооружения, и по тактике даже ведения боевых действий".