Путин полагает, что лучше передать управление в Газе администрации Аббаса

Управление сектором Газа лучше передать администрации президента Палестины Махмуда Аббаса или же местным правоохранителям. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии "Валдая".

"Насколько я понимаю, в мирном плане президента США Дональда Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке изложена возможность передачи власти палестинской администрации. На мой взгляд, лучше бы вообще все передать под управление президента Аббаса и нынешней администрации Палестины. Ну, может быть, им сложно будет решать вопросы, связанные с безопасностью", - указал российский лидер.

Он также отметил, что в плане предусматривается и возможность передачи контроля над сектором Газа в том числе и местной милиции для обеспечения безопасности. "Ну, разве это плохо? Я думаю, это хорошо", - полагает глава государства.

Вместе с тем Путин заметил, что возникает несколько вопросов. "Первое. Как долго будет работать эта международная администрация? И кому потом будет передана власть. И вопросы, связанные с обеспечением безопасности, что очень важно", - добавил он.