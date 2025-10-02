Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
2 октября 2025 / 18:44
2 октября 2025 / 18:29
2 октября 2025 / 18:04
Общество
Общество
Показатель младенческой смертности в России снизился до 3,5 промилле
2 октября 2025 / 20:43
Показатель младенческой смертности в России снизился до 3,5 промилле
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Показатель младенческой смертности в России снизился с 4 до 3,5 промилле с 2024 года, при этом в 23 субъектах страны средние показатели ниже этой отметки. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"За последнее десятилетие детская смертность сократилась практически в два раза. Сегодня младенческая смертность составляет минимальное значение, в прошлом году она была 4 промилле, в этом году она уже на среднероссийских показателях составляет 3,5 промилле на тысячу родившихся живыми", - отметил он.

Министр также обратил внимание, что показатели ниже 3,5 промилле отмечаются в 23 субъектах страны, а у 10 субъектов показатели меньше 2 промилле. 

