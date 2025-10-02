Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Трамп 2.0
Трамп любит эпатаж, но внимательно слушает собеседника, отметил Путин
2 октября 2025 / 21:39
Трамп любит эпатаж, но внимательно слушает собеседника, отметил Путин
© EPA-EFE/ CLEMENS BILAN/ТАСС

Президент США Дональд Трамп, несмотря на любовь к эпатажу, внимательно слушает собеседника. На это обратил внимание глава российского государства Владимир Путин, выступая на пленарной сессии "Валдая".

"Трамп любит и эпатажем позаниматься и резко вопросы ставить. Трамп защищает свои национальные интересы так, как он их определяет. Иногда лучше услышать прямую позицию, чем какие-то экивоки, в которых трудно разобраться. Но я хочу повторить - это не просто, чтобы какие-то приятные слова сказать. Мы беседовали в ходе встречи на Аляске часа полтора - я высказывал свою позицию, он меня слушал внимательно, не перебивал. Я слушал его тоже внимательно", - отметил Путин.

По его словам, на встрече с американским коллегой они затронули "сложные вопросы". "Я не буду вдаваться в детали, потому что так не принято. Но он говорит: "Слушай, вот это будет сложно". Я говорю - да. Понимаете, мы детали начали обсуждать некоторые вопросы. А не то, что вот кто-то говорил: "Я считаю, вы должны сделать так, а вы должны так". А вы-то - "шляпу сними", понимаете? Такого не было", - указал президент РФ.

Он также заметил, что прийти к консенсусу сложно, но этого можно добиться в ходе дискуссии. "Добиться баланса интересов, добиться консенсуса - сложно. Но если мы подходим к этому и добиваемся этого в ходе дискуссии, тогда это уже такие капитальные договоренности, которые, можно надеяться, будут работать долго", - подчеркнул российский лидер.

Ранее в ходе пленарной сессии он назвал Трампа комфортным собеседником. 

