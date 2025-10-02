Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Политика
Президент РФ сообщил, что посетит Индию в начале декабря
2 октября 2025 / 21:58
Президент РФ сообщил, что посетит Индию в начале декабря
© Сергей Булкин/ТАСС

Визит президента России Владимира Путина в Индию намечен на начало декабря.

"Я, честно говоря, жду этой поездки в начале декабря, жду встречи с моим другом и с нашим надежным партнером, с премьер-министром Индии Нарендрой Моди", - сказал глава российского государства в ходе пленарной сессии "Валдая".

Он также назвал Моди "взвешенным, мудрым" и "национально-ориентированным" руководителем. "В Индии это все хорошо знают", - отметил Путин. 

По его словам, Россия и Индия никогда не имели между собой проблем и межгосударственных трений. 

Российский лидер обратил внимание, что отношения двух стран носят "особый характер" еще со времен СССР, когда индийский народ боролся за свою независимость. "В Индии это помнят, знают, ценят. А мы ценим, что в Индии об этом не забывают", - указал он.

Вместе с тем президент подчеркнул, что в рамках политических отношений Россия и Индия практически всегда согласовывают свои действия. "Мы неизменно слышим и имеем в виду позицию наших стран по тем или другим ключевым вопросам. Наши министерства иностранных дел очень тесно взаимодействуют между собой", - заключил он.

