Политика
Путин назвал простофилями тех, кто рассчитывал на хорошие отношения с Западом после распада СССР
2 октября 2025 / 22:18
© Сергей Булкин/ ТАСС
Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии "Валдая" назвал простофилями тех, кто ожидал после распада СССР установления "по-семейному хороших" отношений с государствами Запада.
"Советский Союз рухнул. И российские простофили и бывшие чиновники СССР думали, что вот теперь-то - и я так думал - теперь-то мы одна семья цивилизационная, сейчас мы обнимемся, расцелуемся в губы - несмотря на то, что мы придерживаемся традиционных ценностей, - и пойдем, общая семья народов, будем по-семейному хорошо жить. Ни фига подобного. Даже для меня, для бывшего сотрудника внешней разведки СССР, это было несколько неожиданным", - указал российский лидер.
