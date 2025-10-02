Путин назвал простофилями тех, кто рассчитывал на хорошие отношения с Западом после распада СССР

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии "Валдая" назвал простофилями тех, кто ожидал после распада СССР установления "по-семейному хороших" отношений с государствами Запада.

"Советский Союз рухнул. И российские простофили и бывшие чиновники СССР думали, что вот теперь-то - и я так думал - теперь-то мы одна семья цивилизационная, сейчас мы обнимемся, расцелуемся в губы - несмотря на то, что мы придерживаемся традиционных ценностей, - и пойдем, общая семья народов, будем по-семейному хорошо жить. Ни фига подобного. Даже для меня, для бывшего сотрудника внешней разведки СССР, это было несколько неожиданным", - указал российский лидер.