2 октября 2025 / 18:44
2 октября 2025 / 18:29
2 октября 2025 / 18:04
Россия уверена в своем ядерном щите, заявил Путин
2 октября 2025 / 22:45
Россия уверена в своем ядерном щите, заявил Путин
© Сергей Булкин/ ТАСС

Россия уверена в собственном ядерном щите и знает, что ей делать в дальнейшем. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии "Валдая".

"В целом у нас все в порядке. Мы уверены в своем ядерном щите, мы знаем, что нам делать завтра, послезавтра", - отметил он, говоря о разрешении вопроса по линии российско-американского Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений и рассуждая, что будет, если Вашингтон откажется от продления действия данного документа.

"Не нужно продление Договора о СНВ? - И не нужно", - подчеркнул российский лидер.

