«Россия все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной, а воюет практически со всеми странами НАТО», заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам президента, «у нас практически по всей линии боевого соприкосновения наши войска уверенно идут вперёд. Если взять с севера – это и группировка «Север», – там в Харьковской области город Волчанск такой есть, и в Сумской области населённый пункт Юнаковка только что поставлен под наш контроль. Волчанск наполовину забрали – я думаю, дело времени, сейчас заберут наши бойцы и вторую часть. Там создаётся уверенно зона безопасности, и эта работа идёт слаженно и спокойно, по плану.

Западная группировка войск практически забрала один из таких крупных населённых пунктов – не забрала, а две трети города забрала, – Купянск. Там центр уже в наших руках. Боевые действия идут в южной части города. Другой достаточно крупный город, Кировск, полностью перешёл под наш контроль.

Южная группировка уже вошла в город Константиновку, а это уже один из основных оборонительных рубежей: Константиновка, Славянск, Краматорск – это те рубежи, которые создавались ВСУ на протяжении более 10 лет с помощью западных специалистов. Но туда уже зашли наши войска и там идут боевые действия. Так же как зашли в Северск – тоже достаточно крупный населённый пункт, и идут боевые действия там.

Группировка «Центр» активно, эффективно работает, проводит операции, зашли в город Красноармейск, по-моему, с южной части, идут бои в городе Красноармейске. Я не буду вдаваться в детали, в том числе и потому, что не хочу информировать нашего противника, как ни странно это прозвучит. Что имею в виду? Потому что у них неразбериха, они сами не очень понимают, что там происходит. И поэтому нам рассказывать, что там происходит, дополнительно давать им информацию, ни к чему. Но уверенно там наши ребята работают.

Что касается группировки «Восток», она идёт достаточно уверенно, быстрым темпом по северной части Запорожской области и частично Днепропетровской.

Очень себя надёжно чувствует и уверенно действует и группировка «Днепр». Примерно… Почти 100 процентов Луганской области в наших руках, нам осталось, по-моему, 0,13 процента, которые противник контролирует. Где-то процентов 19 с небольшим противник контролирует ещё Донецкой области. Где-то 24–25 процентов – это, соответственно, Запорожская и Херсонская области. И везде российские войска уверенно, хочу это подчеркнуть, удерживают стратегическую инициативу.

Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это «бумажный тигр» – что тогда само НАТО? Оно что тогда из себя представляет?

Но бог с ним. Нам самое главное быть уверенными в себе, а мы в себе уверены!».