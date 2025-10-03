Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
3 октября 2025 / 11:07
2 октября 2025 / 18:44
2 октября 2025 / 18:29
/ Казахстан / Экономика / Евразийский союз / Антироссийские санкции
Экономика
Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
3 октября 2025 / 11:07

Ситуацию, когда Казахстан стал очень тщательно проверять грузы из Китая, направляющиеся в Россию, из-за чего на границе образовалась огромная очередь большегрузов, стоит расценивать, как усиление давления западных стран на постсоветские республики. С другой стороны, это можно расценить и как попытку ряда соседей России играть в многополярность и диверсифицировать свою внешнюю политику. Тут они оказываются перед сложным выбором.

Данную ситуацию на российско-казахской границе можно считать и временной историей. Мы уже убедились, что санкции не показывают большую эффективность. Заблокируют одни компании – появятся другие. Можно создавать много серых схем, и в этом заинтересованы, как Казахстан, так и другие страны, которые осуществляют в Россию «параллельные» поставки.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  доктор политологии Университета Зальцбурга,

старший преподаватель РУДН Камран Гасанов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/c408234434d22631b4bf064384aae769/

 

 

