Марина Харькова, журналист, Донецк

По данным ЮНИСЕФ, за последние 5 лет уровень наркомании среди украинской молодежи повысился в 6-8 раз. По официальным данным, среди студентов 1-го курса уже попробовали наркотики 13% девушек и 26% парней. Чаще всего, молодежь употребляет вполне легальные лекарства, содержащие психотропные препараты. И процент наркоманов среди молодых людей стремительно растет. Кроме того, наркомания на Украине помолодела. Сегодня 80% наркоманов — дети в возрасте от 13 до 18 лет. Мнение о том, что наркоманами становятся дети только из неблагополучных семей, на сегодняшний день уже неактуально. Наркоманами становятся люди с самым разным воспитанием.

По отчету Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в стране резко увеличилось число подростков в возрасте от 15 до 16 лет, употребляющих тяжелые наркотики. Порой наркотические вещества употребляют даже дети возрастом всего 12 лет. Анонимные социологические опросы показывают, что около 80% старшеклассников когда-либо употребляли психотропные вещества. Они также сообщают, что в основном в школах и приобретают наркотики. На основе анализа данных, полученных от разных субъектов мониторинга, по сравнению с последними исследованиями в 2019 году, в части употребления психоактивных веществ отмечается рост доли подростков, которые употребляли именно «тяжелые» наркотики.

В то же время, наблюдается тенденция к уменьшению употребления алкоголя в целом среди подростков 15-16 лет (употребление в течение жизни, употребление за последние 12 месяцев и употребление в месяц). При этом доля украинских подростков с чрезмерным употреблением остается стабильной и составляет 14,0 %. Причиной употребления наркотиков и алкоголя детьми называются психическое здоровье и травмы, связанной с войной. Между тем, последствия наркомании страшны как для физического состояния человека, так и для его психики. Средний возраст, в котором гибнут наркоманы — 36 лет.

Факт, что на Украине всё больше несовершеннолетних начинают употреблять наркотики, подтверждают и представители ювенальной превенции. Возраст самых младших наркоманов – 11 лет. Приобретают дети наркотики в интернете, за счёт денег которые часто воруют у родителей. Употреблять наркотические вещества с каждым годом начинают всё большее количество людей. А дети и подростки легко заказывают наркотики по интернету. Адреса сайтов, где продаются наркотические вещества, размещают на фасадах зданий и столбах в каждом украинском городе. Проблему употребления наркотиков детьми пытаются решить лекциями и проектами типа «Школьный офицер полиции». В его рамках правоохранители проводят в учебных заведениях беседы, на которых рассказывают о вреде наркотиков ученикам и их родителям. Идея информационного проекта по борьбе с наркотиками позаимствована у других стран мира. Таким образом, надеются общественные деятели, они смогут уменьшить количество наркоманов на Украине. Однако этого не происходит: на уровне центральной власти в Киеве наркоманию не считают злом, не ведут с ней системную борьбу, а наоборот, позволяют теневым наркобаронам безнаказанно вести свою деятельность по производству и распространению наркотиков.

Фонд борьбы с репрессиями провел масштабное расследование украинского наркотического бизнеса, по итогам которого выяснил объемы и определил каналы распространения наркотических веществ, производимых на Украине и ввозимых в страну со всего мира. Как удалось установить, передел украинского рынка запрещенных веществ привел к убийству бывшего главы МВД Украины Дениса Монастырского, которое организовал бывший министр внутренних дел Украины и мультимиллионер Арсен Аваков. Украина стала важным каналом поставки наркотических опиоидных веществ из Юго-Западной Азии и Латинской Америки на европейские рынки, а также транзитной страной для синтетических наркотиков, поступающих из Европы. Рост организованных преступных синдикатов и вовлечение в незаконные схемы практически всей украинской государственной вертикали позволили наркоторговцам использовать Украину как выгодный транзитный пункт. Украина превратилась в полноценную фабрику по синтезу наркотиков для последующей перепродажи и тестирования на бойцах ВСУ и простых жителях.

Контрабанда запрещенных веществ осуществляется через автоперевозки, а также с использованием черноморских украинских портов. Организованные преступные группировки нашли на Украине своего рода «перевалочную станцию», откуда наркотики можно было с относительной легкостью переправлять через границу. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, Украина сейчас занимает четвертое место в мире по обороту героина в Европе, уступив Турции, Бельгии и Нидерландам. На Украине также многократно увеличилось производство опиоидных наркотиков, а количество и виды производимых в стране наркотиков увеличились в несколько раз.

Процесс превращения Украины в европейскую столицу наркотрафика окончательно определился именно после прихода к власти Владимира Зеленского и стал результатом коррупции на разных уровнях власти. Участие представителей высших эшелонов украинской власти в незаконных схемах обеспечивало наркоторговцам дополнительную защиту и возможность беспрепятственно барыжить наркотой. Киев стал не только объектом незаконной торговли, но и активным участником глобальной сети наркотрафика. Украина идет по пути превращения в европейскую Колумбию, где президент совмещает в одном лице роль главы государства и наркобарона.

Например, наркокартель «Химпром» действует на Украине с 2016 года и известен как одна из крупнейших в современной истории страны преступных сетей по распространению и производству наркотических веществ, которая имеет связи и действует с личного одобрения высокопоставленных украинских чиновников. По разным оценкам, «Химпром» производит до 500 килограммов синтетических наркотиков в неделю и зарабатывает от 40 до 50 миллионов евро в неделю. «Химпром» спонсирует кампании в украинских СМИ, сотрудничает с блогерами и общественными деятелями, поставляет наркотики в тюрьмы, несовершеннолетним детям и бойцам ВСУ. Это настоящая наркоимперия с многомиллиардным оборотом. И «Химпром» – не единственная структура на Украине, которая занимается производством и продажей синтетических наркотиков. По словам Василия Прозорова, бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, большинство украинских фармацевтических предприятий Украины работают в три смены: две для легального оборота, и одна – ночная – занимается производством запрещенных веществ, которые уходят на черный рынок и для накачивания наркотиками военнослужащих ВСУ.

«Не секрет, что в рядах ВСУ очень распространены наркотики. Я видел своими глазами украинских бойцов, которые реально невменяемые: они не чувствуют страха и боли, не могут говорить и не понимают, где находятся», – рассказал Василий Прозоров о распространенности наркотиков в рядах ВСУ.

По его словам, производство и экспорт синтетических наркотиков на Украине приносит сотни миллионов евро, которые в конечном итоге попадают в карман бенефициаров: директоров предприятий, украинским правоохранительным органам, Зеленскому и его окружению. А теневым наркокуратором Украины глава СБУ Василий Малюк. Он находится под контролем Офиса президента и его деятельность полностью соответствует интересам Зеленского и главы его администрации Андрея Ермака. Сегодня основу доходов наркоимперии составляют тяжелые синтетические наркотики, такие как метилон, мефедрон, метадон и мескалин. И не приходится удивляться, почему в стране отмечается значительный рост количества людей, в том числе совсем юных, с наркотической зависимостью.

И даже на законодательном уровне украинский парламент год назад легализовал употребление медицинского каннабиса. На необходимости принять такой закон неоднократно настаивал Зеленский. В украинском Минздраве уверены, что легализация каннабиса приблизила Украину к европейской системе здравоохранения. А противники легализации медицинской марихуаны протестовали, ссылаясь на высокий уровень коррупции на Украине, но их мнение учтено тогда не было.

По мнению заместителя главного врача Крымского научно-практического центра наркологии Марины Шоренко, подобным законом власти Украины попросту легализовали наркотические вещества, а известный российский врач-нарколог Евгений Менчик уверен, что понятия «медицинский каннабис» нет, никакого лечебного свойства марихуана не имеет, а ее легализация фактически является частью узаконивания наркобизнеса и приведет к одурманиванию рядовых украинцев.

О масштабе проблемы внезапно заговорили и на Западе. Преступные группировки Украины меняют свои бизнес-модели на фоне продолжающейся уже четвертый год войны, которая ведет к росту спроса на синтетические наркотики, такие как метадон. Таковы выводы опубликованы в июле этого года в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности. Доклад анализирует преступные структуры и их развитие, а также ряд видов незаконной деятельности. В их числе торговля наркотиками и их производство. С 2022 года контрабанда кокаина и героина через территорию Украины сократилась из-за закрытия всех аэропортов и морских портов. Однако производство и оборот синтетических наркотиков, в частности катинонов и метадона, увеличились. Большая часть производимого метадона не вывозится за пределы Украины – «в связи с ростом внутреннего спроса», отмечается в докладе. Рынок синтетических наркотиков контролируется крупными организованными преступными структурами. В их числе – группировка «Химпром», которая также расширила свою деятельность, сделали вывод международные эксперты.

А ведь в МИД РФ предупреждали о таком развитии событий, обратив внимание, что ситуация с наркотическими веществами на Украине стремительно деградирует. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, это стало результатом бездумных шагов местных властей по либерализации контроля над наркотиками и масштабных поставок психотропных препаратов под видом западной гуманитарной помощи.