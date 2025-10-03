США не входят в мировое большинство

Президент США Дональд Трамп, выступая перед высшим командным составом Вооруженных сил США, вновь повторил тезис о том, что он "разочарован в [президенте России Владимире] Путине". По утверждению Трампа, во время российско-американского саммита на Аляске он заявил Путину, что кризис на Украине должен был завершиться в течение недели. "Я сказал ему, что вы плохо смотритесь. Вы четыре года ведете конфликт, который должен был занять неделю. Вы что, бумажный тигр"? - рассказал Трамп якобы детали своей беседы с главой российского государства. По версии Трампа, встреча прошла хорошо, "а затем он [Путин] вернулся и отправил беспилотники на Киев", сообщает ТАСС.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что слова Трампа, сравнившего Россию с "бумажным тигром", являются лишь проявлением публичной дипломатии. Между тем заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал выпады Трампа в адрес России как свидетельство того, что президент США "снова попал в альтернативную реальность". Трамп, по выражению Медведева, "выдал порцию политических заклинаний на тему "Как слаба Россия".

24 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью радио РБК, что Россия - это не "бумажный тигр", она больше ассоциируется с медведем, а "бумажных медведей" не бывает.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев полагает, что, выступая на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», «российский президент проигнорировал выпады и давление Трампа, направленное на форсирование переговоров по Украине. И более того, он не просто проигнорировал, а он более четко определил реальные роли и позиции США в современном мире, когда говорил о доминировании и многополярности».

С своей стороны, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин указывает, что «президент не оставил без внимания выпады Трампа, направленные на форсирование переговоров по Украине. Владимир Путин давал четкие ответы на поставленные вопросы. Но самый интересный момент в том, что Владимир Путин отвечал, но отвечал особо, не конфронтационным образом. Он был тверд, но не агрессивен. Это то, что я не могу припомнить за западными лидерами. Российский президент сказал несколько раз в разных контекстах, что не стоит связываться с Россией, это плохо закончится. У нас очень сильные Вооруженные силы, у нас сплоченное общество – все это было сказано. Одновременно с этим было посвящено много времени тому, что у нас, у России, и у Америки много общего. Поэтому это было удивительное сочетание твердости и поиска точек соприкосновения».

По его мнению, теперь «надо посмотреть, дойдет ли сигнал и как откликнется американская сторона. Кроме того, не надо забывать, что самым главным стимулом к продлению переговоров являются успехи на земле. Успехи русской армии на Украине».

В свою очередь Дмитрий Журавлев полагает, что для того, чтобы «преодолеть паузу в переговорах по Украине требуется только время. США должны понять то, что сказал Владимир Путин не только логически, но и психологически: они не единственные хозяева современного мира, чего американцы пока принять и понять не желают. Поэтому пока они этого не примут, серьезных переговоров не будет. А что касается дипломатической стороны переговоров, то паузу в переговорах можно преодолеть, но это двухсторонний процесс, и если американцы не захотят этого сделать, то мы в одиночку переговоры вести не сможем. А американцы очень часто называют переговорами то, что не является переговорами. Для Трампа вопрос Украины - это не про Украину, а про то, кто в доме хозяин».