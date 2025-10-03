Песков: Россия будет реагировать на 19-й пакет санкций, как на прежние

Россия за время применения в отношении нее европейских санкций уже адаптировалась к ним. В этой связи реагировать на новый - 19-й - пакет Москва будет так же, как и на прошлые, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Так же, как мы реагировали на все предыдущие 18 пакетов санкций", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как Москва будет реагировать на 19-й пакет санкций ЕС.

"Санкции вводятся - мы адаптировались к ним", - отметил представитель Кремля. "Более того, мы научились извлекать пользу из этих санкций для себя, повышая свой суверенитет в области производства, высоких технологий. Научились ли этому европейцы? Не думаю", - указал он.

"Все - не только мы, но и европейцы, и американцы, - они уже прекрасно понимают, что санкции - это обоюдоострое оружие", - добавил пресс-секретарь.