Соцфонд уточнил даты выплат детских пособий за сентябрь

Ежемесячные пособия семьям с детьми за сентябрь будут перечислены 3 и 8 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале Социального фонда России (СФР).

Там пояснили, что в текущем месяце выплата из материнского капитала зачисляется 3 октября вместо 5 октября, поскольку установленная дата перечисления приходится на выходной день.

Кроме того, в пресс-службе фонда обратили внимание, что средства поступают в течение всего дня, поэтому при отсутствии перевода утром необходимо дождаться поступления средств до окончания дня.

Уточняется, что выплаты осуществляются в новом месяце за предыдущий. Так, в октябре граждане получат пособия за сентябрь.

Пособия, доставляемые по почте, направляются в период с 1 по 25 октября в зависимости от графика работы отделений, отметили в СФР.