ТАСС: в Москве по подозрению в убийстве задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов

В Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова по подозрению в убийстве. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"В Москве задержан Ибрагим Сулейманов, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет об убийстве прошлых лет. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат СК.

Ибрагим Сулейманов и его брат Расул в 2024 были бенефециарами крупной IT-компании "Сирена-трэвел".