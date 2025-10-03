Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
Общество
ТАСС: в Москве по подозрению в убийстве задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов
3 октября 2025 / 10:59
© Артем Геодакян/ ТАСС, архив
В Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова по подозрению в убийстве. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.
"В Москве задержан Ибрагим Сулейманов, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет об убийстве прошлых лет. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат СК.
Ибрагим Сулейманов и его брат Расул в 2024 были бенефециарами крупной IT-компании "Сирена-трэвел".
