Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", пошутил над созвучием названия ракетного комплекса "Орешник" с фамилией Орешкин.

По его словам, у России появилось много современных высокотехнологичных систем оружия.

"Ну, взять тот же "Орешник", - сказал глава государства, сделал паузу и в шутку отметил: "Не Орешкин, а "Орешник".