Москва
3 октября 2025 / 13:29
Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии ТАСС: в Ленобласти число погибших из-за отравления метанолом увеличилось до 41
Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
3 октября 2025 / 11:07
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
2 октября 2025 / 18:44
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
2 октября 2025 / 18:29
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Президент РФ пошутил над названием ракеты "Орешник"
3 октября 2025 / 11:15
Президент РФ пошутил над названием ракеты "Орешник"
© Сергей Булкин/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", пошутил над созвучием названия ракетного комплекса "Орешник" с фамилией Орешкин.

По его словам, у России появилось много современных высокотехнологичных систем оружия.

"Ну, взять тот же "Орешник", - сказал глава государства, сделал паузу и в шутку отметил: "Не Орешкин, а "Орешник". 

11:44
Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии
11:30
ТАСС: в Ленобласти число погибших из-за отравления метанолом увеличилось до 41
11:15
Президент РФ пошутил над названием ракеты "Орешник"
10:59
ТАСС: в Москве по подозрению в убийстве задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов
10:58
Путин: Россия воюет не с ВСУ, а с НАТО
10:41
Соцфонд уточнил даты выплат детских пособий за сентябрь
10:19
Песков: Россия будет реагировать на 19-й пакет санкций, как на прежние
22:45
Россия уверена в своем ядерном щите, заявил Путин
22:18
Путин назвал простофилями тех, кто рассчитывал на хорошие отношения с Западом после распада СССР
21:58
Президент РФ сообщил, что посетит Индию в начале декабря
