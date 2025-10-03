Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", пошутил над созвучием названия ракетного комплекса "Орешник" с фамилией Орешкин.
По его словам, у России появилось много современных высокотехнологичных систем оружия.
"Ну, взять тот же "Орешник", - сказал глава государства, сделал паузу и в шутку отметил: "Не Орешкин, а "Орешник".
