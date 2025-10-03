Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
3 октября 2025 / 11:07
2 октября 2025 / 18:44
2 октября 2025 / 18:29
ТАСС: в Ленобласти число погибших из-за отравления метанолом увеличилось до 41
3 октября 2025 / 11:30
© Сергей Булкин/ ТАСС, архив
Число летальных исходов в результате отравления алкогольным суррогатом с метиловым спиртом в Ленинградской области возросло до 41. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.
"К настоящему времени подтвержден 41 смертельный случай отравления метанолом. Помимо известных ранее 38 погибших, подтвердились данные о смерти еще трех жителей региона", - говорится в сообщении.
