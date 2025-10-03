Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии на Московской бирже 3 октября отметился ростом ключевых индексов, свидетельствуют данные площадки. Курс юаня также демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,34% и торговались на уровне 2 641,13 и 1 027,7 пункта соответственно. Курс юаня рос на 4,45 копейки и находился на отметке в 11,3615 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и составлял 2 647,15 пункта (+0,57%), индекс РТС составлял 1 029,41 пункта (+0,57%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил рост до 11,369 рубля (+5,2 копейки).