Количество регионов с упрощенной сдачей ОГЭ будет расширено до шести

Минпросвещения РФ расширит число участников эксперимента с упрощенной сдачей ОГЭ до шести регионов. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24".

"На первом этапе были отобраны сильные регионы - это Москва, Санкт-Петербург, Липецкая область. Мы хотим расширить эксперимент по количеству регионов и его продлить, потому что, безусловно, сложно говорить о каких-то серьезных результатах по итогам одного года, нужно немного больше времени. В этой связи принято решение, и мы выйдем с соответствующей законодательной инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении до шести регионов", - указал он.

Кравцов уточнил, что свое согласие на участие в эксперименте уже дали Республика Татарстан, Ростовская и Тюменская области.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий сдавать только два предмета на ОГЭ школьникам, которые не идут в 10-й класс. Эксперимент продлится до 31 декабря текущего года.