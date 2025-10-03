Путин: в интересы РФ входит восстановление полноформатных отношений с США

Россия оставляет за собой право руководствоваться собственными национальными интересами, в числе которых восстановление полноформатных отношений с США. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы видим, что нынешняя администрация Соединенных Штатов руководствуется, в первую очередь, интересами своей собственной страны - так, как она их понимает", - отметил российский лидер, добавив, что это рациональный подход.

Вместе с тем, по его словам, и Россия имеет право руководствоваться своими национальными интересами. К ним Путин причислил и восстановление полноформатных отношений с Вашингтоном.