Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
3 октября 2025 / 11:07
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
2 октября 2025 / 18:44
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
2 октября 2025 / 18:29
Политика
Путин: в интересы РФ входит восстановление полноформатных отношений с США
3 октября 2025 / 12:17
© Сергей Булкин/ТАСС
Россия оставляет за собой право руководствоваться собственными национальными интересами, в числе которых восстановление полноформатных отношений с США. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
"Мы видим, что нынешняя администрация Соединенных Штатов руководствуется, в первую очередь, интересами своей собственной страны - так, как она их понимает", - отметил российский лидер, добавив, что это рациональный подход.
Вместе с тем, по его словам, и Россия имеет право руководствоваться своими национальными интересами. К ним Путин причислил и восстановление полноформатных отношений с Вашингтоном.