В Финляндии призвали страны НАТО немедленно увеличить оборонные расходы

Европейские страны НАТО должны уже сегодня довести военные расходы до 3,5-5% ВВП, а не через 10 лет. Соответствующую точку зрения изложил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью телеканалу Euronews.

"Соглашение между странами НАТО предполагало готовность тратить 3,5% ВВП на военные нужды спустя 10 лет. Нет, это нужно начать делать немедленно", - считает он.

Хяккянен отметил, что в системе коллективной обороны альянса "есть бреши, которые нужно быстро устранить". По его словам, такая ситуация сложилась из-за отхода США от дел военного блока, что вынуждает европейские страны наращивать расходы и закупать американские вооружения и технику.

На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить военные расходы государств Европы до 5% ВВП к 2035 году. При этом 3,5% будут направляться непосредственно на военные расходы, а еще 1,5% - на выстраивание объектов инфраструктуры, которые могут быть использованы в военное время.