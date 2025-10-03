Американский предприниматель Илон Маск считает премьер-министра Великобритании Кира Стармера "актером с пустой головой".

"Стармер - актер с пустой головой. Другие подсказывают ему, что говорить", - указал миллиардер в соцсети X.

13 сентября Маск поддержал антимигрантские протесты в Лондоне. Он выступил перед толпой по видеосвязи и подверг критике правительство Стармера, призвав "распустить парламент".

Вместе с тем бизнесмен высказал мнение, что жители Соединенного Королевства "боятся пользоваться своим правом на свободу слова", а вещательную корпорацию Би-би-си назвал "соучастницей разрушения Великобритании".