Политика
Маск считает Стармера "актером с пустой головой"
3 октября 2025 / 12:47
© AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
Американский предприниматель Илон Маск считает премьер-министра Великобритании Кира Стармера "актером с пустой головой".
"Стармер - актер с пустой головой. Другие подсказывают ему, что говорить", - указал миллиардер в соцсети X.
13 сентября Маск поддержал антимигрантские протесты в Лондоне. Он выступил перед толпой по видеосвязи и подверг критике правительство Стармера, призвав "распустить парламент".
Вместе с тем бизнесмен высказал мнение, что жители Соединенного Королевства "боятся пользоваться своим правом на свободу слова", а вещательную корпорацию Би-би-си назвал "соучастницей разрушения Великобритании".