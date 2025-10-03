Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
3 октября 2025 / 14:39
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу своего сына ФОМ: о доверии Путину заявили 78% опрошенных граждан РФ
3 октября 2025 / 11:07
Политика
Маск считает Стармера "актером с пустой головой"
3 октября 2025 / 12:47
Маск считает Стармера "актером с пустой головой"
© AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/ТАСС

Американский предприниматель Илон Маск считает премьер-министра Великобритании Кира Стармера "актером с пустой головой".

"Стармер - актер с пустой головой. Другие подсказывают ему, что говорить", - указал миллиардер в соцсети X.

13 сентября Маск поддержал антимигрантские протесты в Лондоне. Он выступил перед толпой по видеосвязи и подверг критике правительство Стармера, призвав "распустить парламент".

Вместе с тем бизнесмен высказал мнение, что жители Соединенного Королевства "боятся пользоваться своим правом на свободу слова", а вещательную корпорацию Би-би-си назвал "соучастницей разрушения Великобритании".

