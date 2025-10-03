Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
3 октября 2025 / 11:07
ФОМ: о доверии Путину заявили 78% опрошенных граждан РФ
3 октября 2025 / 12:59
Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 78% (минус 3 п.п.), по мнению 81% опрошенных россиян (минус 1 п.п.), глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного 26-28 сентября среди 1,5 тыс. жителей страны.
Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 53% (минус 2 п.п.) респондентов, а о том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 59% сограждан (плюс 1 п.п.).
Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 41%, КПРФ - 7%, ЛДПР - 12%, "Справедливой России - За правду" - 3%, "Новых людей" - 4%.