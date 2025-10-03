Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 октября 2025 / 14:39
КОТИРОВКИ
USD
03/10
81.0085
EUR
03/10
95.3411
Новости часа
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу своего сына ФОМ: о доверии Путину заявили 78% опрошенных граждан РФ
Москва
3 октября 2025 / 14:39
Котировки
USD
03/10
81.0085
0.0000
EUR
03/10
95.3411
0.0000
Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
3 октября 2025 / 11:07
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
2 октября 2025 / 18:44
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
2 октября 2025 / 18:29
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
ФОМ: о доверии Путину заявили 78% опрошенных граждан РФ
3 октября 2025 / 12:59
ФОМ: о доверии Путину заявили 78% опрошенных граждан РФ
© Александр Казаков/ ТАСС

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 78% (минус 3 п.п.), по мнению 81% опрошенных россиян (минус 1 п.п.), глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного 26-28 сентября среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 53% (минус 2 п.п.) респондентов, а о том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 59% сограждан (плюс 1 п.п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 41%, КПРФ - 7%, ЛДПР - 12%, "Справедливой России - За правду" - 3%, "Новых людей" - 4%.

Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
13:14
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу своего сына
12:59
ФОМ: о доверии Путину заявили 78% опрошенных граждан РФ
12:47
Маск считает Стармера "актером с пустой головой"
12:30
В Финляндии призвали страны НАТО немедленно увеличить оборонные расходы
12:17
Путин: в интересы РФ входит восстановление полноформатных отношений с США
11:59
Количество регионов с упрощенной сдачей ОГЭ будет расширено до шести
11:44
Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии
11:30
ТАСС: в Ленобласти число погибших из-за отравления метанолом увеличилось до 41
11:15
Президент РФ пошутил над названием ракеты "Орешник"
10:59
ТАСС: в Москве по подозрению в убийстве задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения