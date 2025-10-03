Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Политика
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу своего сына
3 октября 2025 / 13:14
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу своего сына
© Patrick van Katwijk/ Getty Images/ТАСС

Великий герцог Люксембурга Анри отрекся от престола в пользу своего сына Гийома, который принес присягу на верность народу. Об этом информировал телеканал RTL.

Анри, который в этом году отметил 70-летний юбилей, возглавлял государство почти 25 лет. Он взошел на престол после отречения отца - великого герцога Жана 7 октября 2000 года.

Новому великому герцогу 43 года, он находится в браке с бельгийкой Стефани, урожденной графиней Де Ланной. У пары двое детей: пятилетний Шарль, который становится наследным принцем, и трехлетний Франсуа.

Принцип передачи власти путем отречения в Люксембурге является давней традицией, ее основу заложила великая герцогиня Мария-Аделаида в 1919 году.

