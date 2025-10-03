Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Российские ВС за неделю освободили семь населенных пунктов Додик рассказал, что попросил Путина не бросать Республику Сербскую "на откуп" евробюрократам
Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
3 октября 2025 / 11:07
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
2 октября 2025 / 18:44
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
2 октября 2025 / 18:29
Политика
Додик рассказал, что попросил Путина не бросать Республику Сербскую "на откуп" евробюрократам
3 октября 2025 / 13:32
© Михаил Метцель/Управление прессы и информации Президента РФ/ТАСС

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик рассказал RT, что попросил главу российского государства Владимира Путина не оставлять сербский энтитет "на откуп" бюрократам из Брюсселя.

"Я лишь попросил, чтобы президент Путин не упустил возможность на том уровне, о котором я вам говорил. Чтобы нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя", - указал политик, отметив, что они продолжают "душить" страну.

Днем ранее Путин провел встречу с Додиком на полях Международного дискуссионнгого клюба "Валдай" в Сочи. 

