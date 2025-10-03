Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
3 октября 2025 / 11:07
2 октября 2025 / 18:44
2 октября 2025 / 18:29
Безопасность
Российские ВС за неделю освободили семь населенных пунктов
3 октября 2025 / 13:46
Российские ВС за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения группировки войск "Запад" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Кировск, Шандриголово и Дерилово ДНР. В ходе решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Майское и Северск Малый ДНР. За минувшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Степовое и Вербовое Днепропетровской области", - указали в российском оборонном ведомстве.