Российские ВС за неделю освободили семь населенных пунктов

Российские ВС за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Запад" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Кировск, Шандриголово и Дерилово ДНР. В ходе решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Майское и Северск Малый ДНР. За минувшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Степовое и Вербовое Днепропетровской области", - указали в российском оборонном ведомстве.