Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 октября 2025 / 15:00
КОТИРОВКИ
USD
03/10
81.0085
EUR
03/10
95.3411
Новости часа
Российские ВС за неделю освободили семь населенных пунктов Додик рассказал, что попросил Путина не бросать Республику Сербскую "на откуп" евробюрократам
Москва
3 октября 2025 / 15:00
Котировки
USD
03/10
81.0085
0.0000
EUR
03/10
95.3411
0.0000
Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
3 октября 2025 / 11:07
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
2 октября 2025 / 18:44
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
2 октября 2025 / 18:29
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские ВС за неделю освободили семь населенных пунктов
3 октября 2025 / 13:46
Российские ВС за неделю освободили семь населенных пунктов
© Александр Река/ ТАСС

Российские ВС за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Запад" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Кировск, Шандриголово и Дерилово ДНР. В ходе решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Майское и Северск Малый ДНР. За минувшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Степовое и Вербовое Днепропетровской области", - указали в российском оборонном ведомстве.

Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
13:46
Российские ВС за неделю освободили семь населенных пунктов
13:32
Додик рассказал, что попросил Путина не бросать Республику Сербскую "на откуп" евробюрократам
13:14
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу своего сына
12:59
ФОМ: о доверии Путину заявили 78% опрошенных граждан РФ
12:47
Маск считает Стармера "актером с пустой головой"
12:30
В Финляндии призвали страны НАТО немедленно увеличить оборонные расходы
12:17
Путин: в интересы РФ входит восстановление полноформатных отношений с США
11:59
Количество регионов с упрощенной сдачей ОГЭ будет расширено до шести
11:44
Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии
11:30
ТАСС: в Ленобласти число погибших из-за отравления метанолом увеличилось до 41
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения