Трамп взялся за небинарных разгильдяев

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Важным событием в американской внутренней политике, имевшим и международный резонанс, стало выступление Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета перед генералитетом США. Аналитики понимали смысл данного мероприятия в самых общих чертах, однако конкретика же оставалась в тумане. Можно было предположить если не сенсации, то неожиданности, как это часто бывает с нынешней администрацией, и они, действительно, имели место.

Хегсет в своей яркой эмоциональной речи объяснил смысл недавнего переименования его ведомства из министерства обороны в военное: «С этого момента единственной миссией воссозданного министерства войны является ведение боевых действий. Мы готовимся к войне и готовимся к победе. Не потому, что хотим войны. Никто здесь не хочет войны. А потому, что мы любим мир».

Одно из препятствий на пути подготовки к войне – плохая физическая форма военнослужащих: «Боевая служба требует не менее 70% по нормативам физтестов для мужчин. Проверки — дважды в год. Если министр войны может регулярно проходить тяжёлую физподготовку — значит, может каждый военнослужащий. Военнослужащие с превышающей пределы конституцией тела» отправляются на лечение. Без прогресса — меры вплоть до увольнения. Не должно быть ни толстых солдат, ни толстых генералов». Еще один раздражающий министра фактор – бороды: «Больше никаких бород, длинных волос, поверхностного самовыражения. Мы подстрижёмся, сбреем бороды и будем придерживаться стандартов. Если кто-то хочет отрастить бороду, то «вступайте в спецназ».

Отдельно Хегсет остановился на борьбе против леволиберальных ценностей, ранее в армии буквально насаждавшихся: «Больше никакого DEI [Diversity, Equity, Inclusion (Разнообразие, равенство, инклюзивность)], гендерных иллюзий и отвлекающих офисов. Никаких парней в юбках и поклонения изменению климата. Только война и подготовка». «Если мои сегодняшние слова вызывают у вас содрогание, то вам следует поступить благородно и уйти в отставку», - воскликнул министр. «Новый курс ясен: долой Кьярелли, Маккензи и Милли [военачальники, попавшие в опалу при Трампе] - нам нужны Стокдейлы, Шварцкопфы и Паттоны [выдающиеся военачальники США]. Я уверен, что будут и другие кадровые перестановки. Не потому, что мы хотим, а потому, что мы должны».

Выступавший следом Трамп не просто поддержал подчиненного, но и внес дополнительные разъяснения относительно ближайших задач армии: «Я сказал Питу, что нам следует использовать некоторые из этих опасных городов в качестве тренировочных полигонов для наших военных — Национальной гвардии, но именно военных. Потому что мы очень скоро войдём в Чикаго. Это большой город с некомпетентным губернатором... Наши военные продолжают великую и славную традицию: от защиты приграничных поселений до борьбы с бандитами на Диком Западе. Наша история полна героев, которые сражались со всеми врагами — внешними и внутренними. Вы хорошо знаете эту фразу: так звучит клятва — "от внешних и внутренних врагов". И сегодня у нас есть такие внутренние враги.

Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, Гровер Кливленд, Джордж Буш и многие другие использовали армию для поддержания порядка внутри страны. Многие лидеры так делали. Но сейчас нам любят говорить: "Вам нельзя использовать армию". А знаете, что говорят люди в тех городах, где их насилуют, грабят и убивают? Они говорят: "Мы любим армию"».

Нет смысла гадать - самое главное в речах Трампа и Хегсета – обеспечение общей административно-политической лояльности генералов или проведение ценностной (контр)революции в армии, подготовка к вооруженной борьбе с внутренними или внешними противниками. Все здесь взаимосвязано. Ценности – один из критериев лояльности и поводов для увольнений, лояльный генералитет будет готов использовать силу внутри страны (верно и обратное, отказ от исполнения таких приказов станет еще одним критерием (не)лояльности), а «натренированная» таким образом армия должна лучше себя проявить во внешних кампаниях, коих, судя по всему, будет при Трампе не одна.

Нужно понимать, что Хегсет, боевой офицер в звании майора и обладатель воинских наград, все же не кадровый военный, как многие из тех, кого он критикует и угрожает репрессиями. Они соотносятся как кадровые офицеры-дворяне царской армии и…если не унтер-офицер Буденный, то штабс-капитан военного времени Василевский, при всей условности сравнения «царская армия vs Красная» и «армия США при Байдене и Трампе».

У Хегсета если не прямая неприязнь, то социально-личностная настороженность по отношению к высоколобым элитным подчиненным, и Трамп наверняка это учитывал, назначая его на должность и имея в виду будущие чистки. Он вообще любит таких «людей-ледоколов», и примерно с этими же видами назначал Маска на должность главы «ведомства по эффективности госслужбы».

Спич Хегсета напомнил о незабвенном сержанте Хартмане из «Цельнометаллической оболочки» Стэнли Кубрика, разве что сержант выступал перед рядовыми-новобранцами, а майор, наоборот, перед генералами. А трамповские обещания использовать армию внутри страны заставили вспомнить старое интервью летчика Вэйланда Майо, выходца из богатой семьи и кадрового офицера, участника Корейской войны.

– Если бы Вам был отдан приказ сбросить ядерную бомбу на советские города, были ли бы у Вас сомнения?

- Если бы приказали, я сбросил бы бомбу и на Нью-Йорк.

Очевидно, Трампу такая готовность не только близка, но и служит мерилом лояльности и профессионализма.

Между тем, как сообщает Washington Post, военное ведомство наметило серьезные меры контроля над персоналом своей штаб-квартиры. Свыше 5 тысяч работников, от генералов до рядовых гражданских служащих, принудят подписать документы о неразглашении имеющихся сведений и проходить выборочные проверки на полиграфе.

По проекту замглавы Пентагона Стива Файнберга, в документах предусмотрен запрет на передачу любой непубличной информации «без утверждения или установленного порядка», за нарушения предусмотрены наказания вплоть до военной юстиции. Отдельным документом предусмотрен тот самый детектор лжи, чего раньше не было. Издание подчеркивает, что все это вписывается в рамки борьбы за внутриведомственную лояльность. «Это скорее направлено на обеспечение лояльности руководству Пентагона и администрации Трампа, чем на борьбу с иностранным шпионажем», — согласился в своем комментарии юрист Марк Зайд.

А Daily Mail пишет, что Хегсет стал всерьез опасаться за свою безопасность после убийства консервативного общественного деятеля и политического Чарли Кирка. Если верить источникам издания, Хегсет в последнее время стал нервным, ругается на своих сотрудников и уделяет повышенное внимание охране своей жизни. Один из анонимных информаторов связал это состояние, описываемое как «параноидальное» и «паническое», как раз с гибелью Кирка. Эти страхи поддерживает супруга Хегсета.

Можно обоснованно не верить газете Daily Mail с ее репутацией «желтой прессы». Но и другие поступки, решения и обещания Хегсета (как и Трампа), внешне прямо не связанные с личными переживаниями и обеспокоенностями, обещают новые вызовы и потрясения для американской военно-политической машины.