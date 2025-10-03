Один из погибших при нападении в Манчестере был застрелен полицейскими

Один из погибших при нападении на синагогу в Манчестере был случайно убит сотрудниками полиции. Об этом сказано в заявлении главного констебля полиции графства Большой Манчестер Стивена Уотсона.

"Патологоанатом министерства внутренних дел сообщил, что он предварительно установил, что один из погибших, вероятно, получил ранение, соответствующее огнестрельному. К настоящему моменту считается, что подозреваемый Джихад аль-Шами не имел при себе огнестрельного оружия и все выстрелы были произведены уполномоченными сотрудниками полиции Большого Манчестера, которые пытались помешать преступнику зайти в синагогу и причинить дальнейший ущерб нашей еврейской общине", - указал он.

Констебль отметил, что "это ранение, к сожалению, могло быть получено в результате трагических и непредвиденных срочных мер", принятых правоохранителями для "прекращения этого жестокого нападения". "Медицинские специалисты также сообщили, что один из трех пострадавших, которые проходят лечение в больнице, также получил огнестрельное ранение, которое не угрожает его жизни", - сказал Уотсон.

В пятницу в Манчестер прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер со своей супругой Викторией. По данным телеканала Sky News, 2 октября вечером пара посетила одну из синагог в Лондоне в качестве жеста поддержки еврейской общины.