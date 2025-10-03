Участники учредительного собрания общероссийского общественного движения "Блок Жириновского" путем тайного голосования избрали председателем объединения члена Центризбиркома РФ, члена президиума ЛДПР Александра Курдюмова. Решение было принято единогласно.

Вместе с тем на учредительном собрании были избраны члены федерального совета движения в составе 10 человек. Среди них лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Александр Курдюмов, бывший губернатор Смоленской области, член высшего совета ЛДПР Алексей Островский и экс-депутат Госдумы Елена Строкова.

Инициатором создания движения ранее выступил Леонид Слуцкий. Основной целью блока заявлено увековечивание памяти основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Движение призвано объединить различные общественные и молодежные объединения, локальные инициативные группы, ветеранов партии и новых сторонников.