Москва
3 октября 2025 / 16:32
Политика
Орбан заявил, что Венгрия не хочет разделить судьбу Украины
3 октября 2025 / 14:31
Орбан заявил, что Венгрия не хочет разделить судьбу Украины
© Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

Народ Венгрии не желает умирать за интересы Киева, страна не хочет повторить судьбу Украины. На этом акцентировал внимание премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мы не хотим разделить их судьбу. Если мы примем Украину в Евросоюз, мы окажемся в состоянии войны с Россией. Мы не хотим умирать за Украину", - цитирует Орбана госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в соцсети Х.

Глава венгерского правительства отметил, что главным приоритетом властей остается защита интересов и жизней своих граждан.

30 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не позволит ЕС открыть основные главы переговоров с Киевом о вступлении, чтобы не допустить поспешного предоставления членства в сообществе.

