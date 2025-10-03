МИД Пакистана: план Трампа по Газе не отражает все предложения исламских стран

План урегулирования конфликта в секторе Газа из 20 пунктов, инициированный президентом США Дональдом Трампом, не учитывает все предложения, выдвинутые группой арабских и исламских стран. Об этом заявил в парламенте Пакистана заместитель премьер-министра, глава МИД южноазиатского государства Исхак Дар, передает агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что некоторые ключевые арабские и исламские страны внесли поправки к инициативе Вашингтона по прекращению огня в секторе Газа. Поправки, согласно информации источников, подразумевают, что радикальное палестинское движение ХАМАС "вместо разоружения сложит оружие", а "границы сектора Газа будут контролировать международные силы".

Вместе с тем арабские страны настаивали на "полном выводе израильских войск из сектора Газа" и "создании в анклаве палестинской администрации технократов под наблюдением Совета Безопасности ООН". Еще одним пунктом стало обязательное участие Палестинской национальной администрации в будущем управлении сектором.

Некоторое время назад Белый дом представил план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предполагает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников в течение 72 часов. В документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящемуся в анклаве населению будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.