Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 октября 2025 / 17:42
КОТИРОВКИ
USD
03/10
81.0085
EUR
03/10
95.3411
Новости часа
ТАСС: в результате жесткой посадки Ан-2 в Красноярском крае погиб человек Столтенберг: Западу когда-нибудь придется возобновить диалог с Россией
Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
3 октября 2025 / 11:07
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
2 октября 2025 / 18:44
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
2 октября 2025 / 18:29
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Силы ПВО РФ нейтрализовали за неделю 5 ракет "Нептун" и 945 дронов ВСУ
3 октября 2025 / 14:59
Силы ПВО РФ нейтрализовали за неделю 5 ракет "Нептун" и 945 дронов ВСУ
© Александр Полегенько/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали за прошедшую неделю 5 ракет "Нептун", 10 авиабомб, 17 снарядов HIMARS и "Vampire" и 945 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", а также 945 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

15:30
ТАСС: в результате жесткой посадки Ан-2 в Красноярском крае погиб человек
15:17
Столтенберг: Западу когда-нибудь придется возобновить диалог с Россией
14:59
Силы ПВО РФ нейтрализовали за неделю 5 ракет "Нептун" и 945 дронов ВСУ
14:45
МИД Пакистана: план Трампа по Газе не отражает все предложения исламских стран
14:31
Орбан заявил, что Венгрия не хочет разделить судьбу Украины
14:16
Председателем "Блока Жириновского" стал Александр Курдюмов
13:58
Один из погибших при нападении в Манчестере был застрелен полицейскими
13:46
Российские ВС за неделю освободили семь населенных пунктов
13:32
Додик рассказал, что попросил Путина не бросать Республику Сербскую "на откуп" евробюрократам
13:14
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу своего сына
