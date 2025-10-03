Силы ПВО РФ нейтрализовали за неделю 5 ракет "Нептун" и 945 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали за прошедшую неделю 5 ракет "Нептун", 10 авиабомб, 17 снарядов HIMARS и "Vampire" и 945 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", а также 945 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.