Политика
Столтенберг: Западу когда-нибудь придется возобновить диалог с Россией
3 октября 2025 / 15:17
© AP Photo/ Harry Nakos/ТАСС
Бывший генеральный секретарь НАТО (занимал пост в 2014-2024 годы) Йенс Столтенберг высказал мнение, что Западу рано или поздно придется вернуться к диалогу с Россией.
"В конце концов, Россия не исчезнет. Она останется нашим соседом", - сказал он в интервью немецкому журналу Stern.
Вместе с тем Столтенберг отметил, что на нынешнем этапе "нет основы для разумного диалога". "Но, безусловно, когда-нибудь мы должны будем снова к нему вернуться", - указал он.
Экс-генсек альянса также считает, что "Украина должна говорить с Россией, чтобы завершить эту войну, достигнув соглашения".