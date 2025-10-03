Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Геополитика
Политика
Столтенберг: Западу когда-нибудь придется возобновить диалог с Россией
3 октября 2025 / 15:17
Столтенберг: Западу когда-нибудь придется возобновить диалог с Россией
© AP Photo/ Harry Nakos/ТАСС

Бывший генеральный секретарь НАТО (занимал пост в 2014-2024 годы) Йенс Столтенберг высказал мнение, что Западу рано или поздно придется вернуться к диалогу с Россией.

"В конце концов, Россия не исчезнет. Она останется нашим соседом", - сказал он в интервью немецкому журналу Stern.

Вместе с тем Столтенберг отметил, что на нынешнем этапе "нет основы для разумного диалога". "Но, безусловно, когда-нибудь мы должны будем снова к нему вернуться", - указал он.

Экс-генсек альянса также считает, что "Украина должна говорить с Россией, чтобы завершить эту войну, достигнув соглашения". 

