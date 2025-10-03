ТАСС: в результате жесткой посадки Ан-2 в Красноярском крае погиб человек

В результате жесткой посадки самолета Ан-2 на юге Красноярского края погиб один человек. Об этом со ссылкой на оперативные службы региона сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, "на борту находилось два человека, один погиб".

В краевом главке МЧС подтвердили гибель одного человека. Согласно информации ведомства, крушение произошло в 40 км от населенного пункта Танызебей.

В настоящее время на месте ЧП работают девять человек. На место происшествия едут дополнительные силы и средства МЧС, в также медики.

Некоторое время назад в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры информировали о том, что, предварительно, после выполнения авиационных работ воздушное судно Ан-2 авиакомпании ООО "Борус" совершило жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края.