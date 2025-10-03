Армения не согласна с условиями Азербайджана для подписания мирного соглашения

Армения не согласна с некоторыми предварительными условиями Азербайджана для подписания мирного соглашения. Об этом заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян в интервью польскому телеканалу TVP World.

"Есть также часть мирного договора, парафированная азербайджанским министром и мной. Таким образом, мы готовы: текст был окончательно согласован ранее, в марте текущего года, сегодня он парафирован, и мы готовы подписать этот договор как можно скорее. Азербайджанская сторона выдвигает определенные предварительные условия, мы не разделяем эту повестку. Однако еще до финальной церемонии подписания мирного договора существуют процессы, которые уже осуществляются или могут идти до подписания. К примеру, мы обсуждали возможность большей взаимной толерантности и, тем более, перспективы сотрудничества на международных площадках", - указал он.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".