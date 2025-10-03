Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 октября 2025 / 18:03
КОТИРОВКИ
USD
03/10
81.0085
EUR
03/10
95.3411
Новости часа
Армения не согласна с условиями Азербайджана для подписания мирного соглашения ТАСС: в результате жесткой посадки Ан-2 в Красноярском крае погиб человек
Москва
3 октября 2025 / 18:03
Котировки
USD
03/10
81.0085
0.0000
EUR
03/10
95.3411
0.0000
Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
3 октября 2025 / 11:07
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
2 октября 2025 / 18:44
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
2 октября 2025 / 18:29
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Армения-Азербайждан
Политика
Армения не согласна с условиями Азербайджана для подписания мирного соглашения
3 октября 2025 / 15:45
Армения не согласна с условиями Азербайджана для подписания мирного соглашения
© Александр Патрин/ ТАСС

Армения не согласна с некоторыми предварительными условиями Азербайджана для подписания мирного соглашения. Об этом заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян в интервью польскому телеканалу TVP World.

"Есть также часть мирного договора, парафированная азербайджанским министром и мной. Таким образом, мы готовы: текст был окончательно согласован ранее, в марте текущего года, сегодня он парафирован, и мы готовы подписать этот договор как можно скорее. Азербайджанская сторона выдвигает определенные предварительные условия, мы не разделяем эту повестку. Однако еще до финальной церемонии подписания мирного договора существуют процессы, которые уже осуществляются или могут идти до подписания. К примеру, мы обсуждали возможность большей взаимной толерантности и, тем более, перспективы сотрудничества на международных площадках", - указал он.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". 

Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
Позиция Трампа отдаляет решение российско-украинского конфликта. Мнение
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
Политолог: Израиль будет добиваться своего в Газе
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
15:45
Армения не согласна с условиями Азербайджана для подписания мирного соглашения
15:30
ТАСС: в результате жесткой посадки Ан-2 в Красноярском крае погиб человек
15:17
Столтенберг: Западу когда-нибудь придется возобновить диалог с Россией
14:59
Силы ПВО РФ нейтрализовали за неделю 5 ракет "Нептун" и 945 дронов ВСУ
14:45
МИД Пакистана: план Трампа по Газе не отражает все предложения исламских стран
14:31
Орбан заявил, что Венгрия не хочет разделить судьбу Украины
14:16
Председателем "Блока Жириновского" стал Александр Курдюмов
13:58
Один из погибших при нападении в Манчестере был застрелен полицейскими
13:46
Российские ВС за неделю освободили семь населенных пунктов
13:32
Додик рассказал, что попросил Путина не бросать Республику Сербскую "на откуп" евробюрократам
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения