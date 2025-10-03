NYT: Трамп объявил, что США находятся в состоянии вооруженного конфликта с наркокартелями

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна находится в состоянии вооруженного конфликта с наркокартелями. Об этом пишет газета The New York Times (NYT), ознакомившаяся с уведомлением главы Белого дома Конгрессу.

Как отмечается, новый статус кампании против наркокартелей должен послужить юридическим обоснованием нанесенных ранее ударов по суднам в Карибском море.

По словам американского лидера, действия представителей картелей будут приравнены к вооруженному нападению на Соединенные Штаты, а контрабандисты к незаконным комбатантам.

Военно-морские силы США уже уничтожили в международных водах Карибского моря не менее двух скоростных лодок с экипажем в общей сложности из 14 человек, которые якобы перевозили наркотики из Венесуэлы.

Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября Трамп заявил, что США продолжат наносить удары по судам, якобы связанным с венесуэльскими наркокартелями.