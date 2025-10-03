Победителем всероссийского конкурса "Учитель года - 2025" стал преподаватель китайского и английского языков из Белгородской области Дмитрий Баланчуков. Об этом объявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе церемонии награждения послов Форума классных руководителей и объявления лауреатов профессиональных конкурсов.

На мероприятии также были оглашены результаты других конкурсов. "Директором года России - 2025" стал Максим Астраханцев из образовательного комплекса "Точка будущего" в Иркутске. Победителем Всероссийского профессионального конкурса "Первый учитель" стала Тамара Котова из Камчатского края. Звания "Воспитателя года России - 2025" удостоена Екатерина Богатырева из Москвы.

Всероссийский форум классных руководителей проходит в Москве 1-3 октября. В этом году он объединил тысячу активистов школьного образования и кураторов групп СПО из 89 регионов РФ, а также педагогов из Абхазии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Южной Осетии, Таджикистана, Армении, Узбекистана.

Форум проводится Минпросвещения РФ по поручению президента РФ Владимира Путина.