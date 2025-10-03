Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 октября 2025 / 19:14
КОТИРОВКИ
USD
03/10
81.0085
EUR
03/10
95.3411
Новости часа
Россия принуждает Украину к миру. Мнение Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
Москва
3 октября 2025 / 19:14
Котировки
USD
03/10
81.0085
0.0000
EUR
03/10
95.3411
0.0000
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
3 октября 2025 / 18:21
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
3 октября 2025 / 18:17
Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
3 октября 2025 / 11:07
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Многополярный мир
Политика
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
3 октября 2025 / 18:17

Речь президента РФ Путина на заседании Валдайского клуба сформировала цельную картину развития мира в прошлом, настоящем и будущем. Это очередное выступление Путина, которое войдет в историю, которое будут изучать во всех столицах и на которое будут ссылаться.

Главное в речи лидера России – это констатация факта, что мир изменился. Мир стал многополярным или, как сказал Путин, - полицентричным. То есть, в нем теперь появилось много центров. Россия заявляет о себе, как о сильном центре, который готов к диалогу и выстраиванию отношений с другими странами.

Эта позиция противопоставляется попыткам безрассудного диктата со стороны Запада. Интересно, что в этом вопросе Путин отделил от европейских лидеров президента США Трампа, назвав диалог с ним «комфортным».

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического гуманитарного университета Владимир Шаповалов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу: 

https://rutube.ru/video/aa793e657fe927fef6dec8f14d0538f5/

 

Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
16:45
ЕС продлил санкции против РФ за "гибридные действия"
16:30
В Испании намерены закрепить в конституции право на аборт
16:16
Звание "Учитель года - 2025" получил преподаватель китайского языка из Белгородской области
15:59
NYT: Трамп объявил, что США находятся в состоянии вооруженного конфликта с наркокартелями
15:45
Армения не согласна с условиями Азербайджана для подписания мирного соглашения
15:30
ТАСС: в результате жесткой посадки Ан-2 в Красноярском крае погиб человек
15:17
Столтенберг: Западу когда-нибудь придется возобновить диалог с Россией
14:59
Силы ПВО РФ нейтрализовали за неделю 5 ракет "Нептун" и 945 дронов ВСУ
14:45
МИД Пакистана: план Трампа по Газе не отражает все предложения исламских стран
14:31
Орбан заявил, что Венгрия не хочет разделить судьбу Украины
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения