Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным

Речь президента РФ Путина на заседании Валдайского клуба сформировала цельную картину развития мира в прошлом, настоящем и будущем. Это очередное выступление Путина, которое войдет в историю, которое будут изучать во всех столицах и на которое будут ссылаться.

Главное в речи лидера России – это констатация факта, что мир изменился. Мир стал многополярным или, как сказал Путин, - полицентричным. То есть, в нем теперь появилось много центров. Россия заявляет о себе, как о сильном центре, который готов к диалогу и выстраиванию отношений с другими странами.

Эта позиция противопоставляется попыткам безрассудного диктата со стороны Запада. Интересно, что в этом вопросе Путин отделил от европейских лидеров президента США Трампа, назвав диалог с ним «комфортным».

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического гуманитарного университета Владимир Шаповалов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/aa793e657fe927fef6dec8f14d0538f5/