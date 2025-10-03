В Испании намерены закрепить в конституции право на аборт

Правительство Испании планирует инициировать реформу с целью включения в конституцию страны права на аборт. С соответствующим заявлением выступил глава кабмина Педро Санчес.

По его словам, власти намерены "внести в парламент предложение о конституционном закреплении права на добровольное прерывание беременности". Кроме того, правительство запретит распространять "вводящую в заблуждение или ненаучную информацию об абортах", указал Санчес в соцсети X.

Как заявили агентству EFE правительственные источники, "Испания делает еще один шаг к закреплению свободы и автономии женщин в принятии решений о своей жизни".

Объявление правительства последовало после того, как на пленарном заседании мэрии Мадрида была принята инициатива крайне правой партии "Вокс" о предоставлении женщинам, желающим прервать беременность, сведений о возможном "постабортном синдроме".