Россия принуждает Украину к миру. Мнение

Украина не была центральной темой выступления президента Путина на заседании Валдайского клуба, однако, часть речи все-таки неизбежно была ей посвящена. Важно отметить, что Владимир Путин сказал, что воспринимает конфликт на Украине, как трагедию. Путин подчеркнул, что украинский народ используют в своих целях глобалисты, в интересах которых работает, к сожалению, украинская власть.

При этом, Путин отметил, что, не смотря на несамостоятельность лидеров Украины, Россия готова вести переговоры о мире. Россия видит деструктивный фактор европейских политических элит, которые стараются использовать украинский конфликт в своих политических интересах. Россия будет последовательно добиваться того, чтобы киевские власти признали реальность. В данном случае речь идет о том, что Россия вынуждена принуждать Украину к миру.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического гуманитарного университета Владимир Шаповалов.

