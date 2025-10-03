Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
3 октября 2025 / 18:21
3 октября 2025 / 18:17
Безопасность
Безопасность
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
3 октября 2025 / 18:21

Украина не была центральной темой выступления президента Путина на заседании Валдайского клуба, однако, часть речи все-таки неизбежно была ей посвящена. Важно отметить, что Владимир Путин сказал, что воспринимает конфликт на Украине, как трагедию. Путин подчеркнул, что украинский народ используют в своих целях глобалисты, в интересах которых работает, к сожалению, украинская власть.

При этом, Путин отметил, что, не смотря на несамостоятельность лидеров Украины, Россия готова вести переговоры о мире. Россия видит деструктивный фактор европейских политических элит, которые стараются использовать украинский конфликт в своих политических интересах. Россия будет последовательно добиваться того, чтобы киевские власти признали реальность. В данном случае речь идет о том, что Россия вынуждена принуждать Украину к миру.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического гуманитарного университета Владимир Шаповалов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу: 

https://rutube.ru/video/5aec0d2fccad914a142f95058ee74bfd/

 

