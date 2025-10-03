Россия принуждает Украину к миру. Мнение
3 октября 2025 / 18:21
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
3 октября 2025 / 18:17
Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
3 октября 2025 / 11:07
Политика
ЕС продлил санкции против РФ за "гибридные действия"
3 октября 2025 / 16:45
© AP Photo/ Darko Vojinovic/ТАСС
Европейский союз продлил на год санкционный режим в отношении России по обвинениям в так называемых гибридных действиях.
Согласно заявлению Совета ЕС, ограничительные меры в связи с якобы "продолжающейся гибридной активностью" России продлены до 9 октября 2026 года.
Этот санкционный механизм был задействован 8 октября 2024 года в дополнение к основным пакетам антироссийских санкций ЕС. Он предусматривает блокирование активов и запрет на въезд в сообщество для 47 физлиц и 15 организаций.