Европейский союз продлил на год санкционный режим в отношении России по обвинениям в так называемых гибридных действиях.

Согласно заявлению Совета ЕС, ограничительные меры в связи с якобы "продолжающейся гибридной активностью" России продлены до 9 октября 2026 года.

Этот санкционный механизм был задействован 8 октября 2024 года в дополнение к основным пакетам антироссийских санкций ЕС. Он предусматривает блокирование активов и запрет на въезд в сообщество для 47 физлиц и 15 организаций.