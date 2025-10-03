Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Politico: Мерц подверг критике идею финансирования "стены дронов" из фондов ЕС
3 октября 2025 / 16:58
© AP Photo/ Ebrahim Noroozi/ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступает против идеи финансирования проекта "стены дронов" из фондов Европейского союза. Об этом со ссылкой на источники пишет европейское издание Politico.

Сообщается, что Мерц озвучил соответствующую точку зрения за закрытыми дверями на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. Как заявил источник из числа дипломатов, глава германского правительства подверг критике это предложение в "очень резких" выражениях.

Некоторые политики поддержали реализацию данного проекта, допустив, что его название может измениться. По мнению еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса, слово "стена" может "ввести в заблуждение". Он выразил надежду, что проект "не будет новой линией Мажино", имея в виду оборонительные французские сооружения времен Второй мировой войны, которые Германия преодолела с минимальными потерями. Еврокомиссар также обратил внимание, что стоимость реализации проекта первоначально оценивалась в €1 млрд.

"Стена дронов" - совместный проект Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленный на развертывание вдоль границы с Россией многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. В настоящее время инициатива находится на стадии разработки и отбора прототипов.

