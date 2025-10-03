Россия принуждает Украину к миру. Мнение
3 октября 2025 / 18:21
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
3 октября 2025 / 18:17
Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
3 октября 2025 / 11:07
Общество
Путин уверен, что Герои России справятся с задачами и на гражданском поприще
3 октября 2025 / 17:16
© ТАСС
Герои РФ и на гражданском поприще могут выполнять поставленные задачи. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе церемонии награждения государственными наградами наставников и учителей участников специальной военной операции (СВО).
"Убежден, что и на гражданском поприще ваши ученики достойно справятся с поставленными задачами", - сказал он, обращаясь к учителю тихвинской школы Ленинградской области Зое Никитиной.