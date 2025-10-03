Путин уверен, что Герои России справятся с задачами и на гражданском поприще

Герои РФ и на гражданском поприще могут выполнять поставленные задачи. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе церемонии награждения государственными наградами наставников и учителей участников специальной военной операции (СВО).

"Убежден, что и на гражданском поприще ваши ученики достойно справятся с поставленными задачами", - сказал он, обращаясь к учителю тихвинской школы Ленинградской области Зое Никитиной.