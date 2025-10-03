В результате крушения Ан-2 в Красноярском крае погибли оба пилота

Оба пилота самолета Ан-2, потерпевшего крушение в Красноярском крае, погибли. Об этом со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщает ТАСС.

Отмечается, что "воздушное судно разрушено".

МАК сформировал комиссию по расследованию происшествия, она приступила к работе.

По информации краевого главка МЧС, самолет упал в 40 км от населенного пункта Танызебей.