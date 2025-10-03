Россия принуждает Украину к миру. Мнение
3 октября 2025 / 18:21
3 октября 2025 / 18:17
3 октября 2025 / 11:07
Общество
В результате крушения Ан-2 в Красноярском крае погибли оба пилота
3 октября 2025 / 17:31
© Официальный Telegram-канал пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко/ТАСС
Оба пилота самолета Ан-2, потерпевшего крушение в Красноярском крае, погибли. Об этом со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщает ТАСС.
Отмечается, что "воздушное судно разрушено".
МАК сформировал комиссию по расследованию происшествия, она приступила к работе.
По информации краевого главка МЧС, самолет упал в 40 км от населенного пункта Танызебей.