Новым духовным главой Церкви Англии впервые назначена женщина

Епископ Лондона Сара Муллалли стала первой женщиной, назначенной на должность архиепископа Кентерберийского - духовного главы Церкви Англии. Соответствующее заявление распространила канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"Король Великобритании Карл III одобрил кандидатуру преосвященной и достопочтенной дамы Сары Муллалли для избрания Коллегией каноников Кентерберийского собора вместо преосвященного и достопочтенного Джастина Портала Уэлби", - говорится в сообщении.

Глава британского правительства приветствовал назначение Муллалли, отметив, что "Церковь Англии имеет глубокое значение" для Соединенного Королевства.

До посвящения в сан Муллалли сделала успешную карьеру в области медицины. В 2005 году ей было присвоено звание дамы-командора ордена Британской империи. Муллалли была рукоположена в сан священника в 2002 году после обучения в колледже теологии Святого Августина в городе Уэст-Моллинг на юге Англии и служения в церкви Сент-Сейвьер на юге Лондона.

Женщинам разрешили становиться епископами в Церкви Англии в 2014 году. Муллалли была назначена епископом города Кредитон в 2015 году. Спустя три года она получила назначение на пост епископа Лондона. 63-летняя священнослужительница замужем за туристическим гидом Имоном Муллалли, у них двое детей.

Муллалли станет 106-м архиепископом Кентерберийским в истории. Формально она вступит в должность после торжественной церемонии в Кентерберийском соборе в марте 2026 года.