Актриса Нина Гуляева скончалась в возрасте 94 лет

Старейшая актриса МХТ имени А. П. Чехова, народная артистка РФ Нина Гуляева скончалась на 95-м году жизни. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале театра.

"В пятницу, 3 октября, в возрасте 94 лет не стало народной артистки России Нины Ивановны Гуляевой, старейшины художественного театра", - сказано в сообщении.

Церемония прощания с актрисой состоится в МХТ им. Чехова. О дате будет объявлено позднее.

"Театр выражает соболезнования Вячеславу Вячеславовичу Невинному, его семье и всем, кто знал и любил Нину Ивановну Гуляеву", - добавили в театре.