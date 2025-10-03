Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Общество
Актриса Нина Гуляева скончалась в возрасте 94 лет
3 октября 2025 / 17:59
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Старейшая актриса МХТ имени А. П. Чехова, народная артистка РФ Нина Гуляева скончалась на 95-м году жизни. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале театра.
"В пятницу, 3 октября, в возрасте 94 лет не стало народной артистки России Нины Ивановны Гуляевой, старейшины художественного театра", - сказано в сообщении.
Церемония прощания с актрисой состоится в МХТ им. Чехова. О дате будет объявлено позднее.
"Театр выражает соболезнования Вячеславу Вячеславовичу Невинному, его семье и всем, кто знал и любил Нину Ивановну Гуляеву", - добавили в театре.